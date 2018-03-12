Новости по теме нападения

Согласно материалам полиции, девушки обменивались сообщениями на странице в Facebook о том, как они устроят аналогичное нападение, как это произошло в ноябре 2015 года в концертном зале "Батаклан".
В ночь на воскресенье неизвестные напали на припаркованные рядом с посольством России в Киеве автомобили, кроме того, злоумышленники бросили на территорию посольства дымовые шашки, файеры.
Две вооруженные женщины бросили гранаты в проезжающий полицейский автобус рядом с участком полиции в стамбульском районе Байрампаша и открыли стрельбу из автоматического оружия.
В результате нападения боевиков на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу погибли 22 человека. По данным СМИ, четверо боевиков ликвидированы, идет штурм еще одного отеля, расположенного поблизости.Российских граждан среди убитых или раненых в результате захвата заложников в отеле в Буркина-Фасо нет, сообщили в посольстве РФ в Кот-Д`Ивуаре.
Инцидент произошел в парижском пригороде Обервилье. Неизвестный нанес учителю местной школы несколько ударов ножом, упомянув при этом "Исламское государство" (ДАИШ-ред.) и добавив, что это является предупреждением.
Ранее глава антитеррористического управления Скотланд-Ярда Ричард Уолтон заявил, что этот инцидент связан с терроризмом.
В полиции пока не называют стрельбу в офисном здании в американском городе Сан-Бернандино террористическим актом, но не отказываются от этой версии.
По району, в котором капитана Константина Мурахтина усиленно искали боевики и еще несколько других "хорошо оснащенных и экипированных" групп, сразу после того, как штурман оказался в безопасности, были нанесены массированные удары.
По словам корреспондента телеканала Полы Слиер, один человек погиб, еще трое получили ранения. Злоумышленник пока не пойман.
Следствие предполагает, что нападение могло произойти из-за вражды между двумя местными семьями. Не исключается и версия теракта.
Обвиняемыми по делу о нападении на журналиста проходят три человека, написал Олег Кашин на своем сайте, назвав имена организатора и исполнителей преступления.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.