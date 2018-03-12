Новости по теме нападения

В результате нападения боевиков на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу погибли 22 человека. По данным СМИ, четверо боевиков ликвидированы, идет штурм еще одного отеля, расположенного поблизости.Российских граждан среди убитых или раненых в результате захвата заложников в отеле в Буркина-Фасо нет, сообщили в посольстве РФ в Кот-Д`Ивуаре.