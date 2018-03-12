Новости по теме наступление

Вечер памяти бойцов, погибших в Мартовском крупномасштабном наступлении по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии, пройдет в селе Нижняя Эшера Сухумского района в среду 16 марта.
По местам скопления боевиков с воздуха наносят удары самолеты ВКС России и ВВС Сирии. Террористы, по словам сирийских военных, целыми отрядами покидают населенные пункты, где идет наступление.
Иракские вооруженные силы подняли государственный флаг над правительственным комплексом в Анбаре, говорится в заявлении ВС Ирака. Эр-Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае этого года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.