Новости по теме наводнения

Сильные ливневые дожди стали причиной подтопления нескольких улиц Сухума 24 мая. С последствием стихии уже второй день борется столичное Коммунальное управление.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась встреча с комиссией по ликвидации последствий наводнения в городе Гагра.
Режим "особой тревоги" был введен в префектурах Ибараки, Тотиги и Мияги. Такой режим вводится при стихийном бедствии, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятилетий и может повлечь за собой жертвы.
Потоки воды, которые обрушились на центральную трассу в районе села Верхняя Эшера в субботу 11 июля, подмыли участок дороги длиною в 150 метров.
Аэропорт в Сочи затоплен сильными дождями, из-за которых в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите на видео, как людям с багажом приходится преодолевать потоки воды, несущиеся по улицам олимпийской столицы.
Бригада спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям направилась к месту наводнения в поселок Гячрыпш Гагрского района.
В результате сильного ливня в поселке Гячрыпш произошло наводнение.
В ночь на четверг в Сочи начался сильный дождь, который идет весь день с небольшими перерывами. В результате обильных осадков ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, дворы и дороги оказались подтопленными.
Около половины обитателей зоопарка в Тбилиси погибли в результате наводнения. Московский зоопарк выражает сочувствие и готов отправить туда некоторые виды своих животных.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.