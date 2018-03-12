Новости по теме новогодние игрушки

Главную новогоднюю ель России украсили к празднику на Соборной площади московского Кремля. Смотрите на видео, как ученики московских кадетских корпусов помогли оформить праздничное дерево в советском стиле.
Корреспондент Sputnik побеседовал с участницей новогоднего Арт-Маркета 2015, сотрудницей Торгово-промышленной палаты республики Абхазия Теоной Этерия.
Sputnik Абхазия представляет участника новогоднего Арт-Маркета 2015, молодого дизайнера Катерину Луценко.
Изготовление стеклянных елочных игрушек - трудоемкая, но не менее увлекательная работа. В Сухуме изготавливают игрушки с национальной тематикой вручную.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.