Новости по теме обломки

Второй день продолжается поисково-спасательная операция после крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Смотрите на видео, как самолеты и морские суда обследовали территорию.
Регистрационный номер 657BB "практически точно" принадлежит Boeing, заявил эксперт, работающий на месте обнаружения обломков. Ранее сообщалось, что это могут быть обломки малайзийского самолета, пропавшего в марте 2014 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.