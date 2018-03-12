Новости по теме обращение

Первый ход в вопросах досудебного урегулирования спора по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов должен сделать Киев, пока никаких предложений от него не поступало, заявил замглавы Минфина России Сторчак.
Законопроект предусматривает реабилитацию тех жителей Крыма, которые публично выступали за российский статус полуострова в те времена, когда он был украинским, и получили судимость за сепаратизм.
Президент США Барак Обама в своем ежегодном обращении к конгрессу заявил, что Украина и Сирия "на глазах ускользают из орбиты влияния" России, которая направляет ресурсы на их поддержку.
Президент США в своей речи перед конгрессом заявил, что Москва тратит финансы на поддержание "Украины и Сирии — государств-клиентов", несмотря на ухудшение российской экономики.
Президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором затронул основные направления внутренней и внешней политики, государственной безопасности и экономического развития.
Президент Абхазии выразил глубокие соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду и всему французскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии террористических актов в Париже.
Они надеются, что ясное, не допускающее иных интерпретаций и верное традиции слово понтифика - единственный способ "предотвратить релятивизацию учения Христова" и "развеять нарастающее смущение".
Обращения к России со стороны Ирака с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с "Исламским государством"пока не было, но Россия готова рассмотреть подобную просьбу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.