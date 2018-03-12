Новости по теме обстрелы

Обстрел был произведен в четверг в 8.45 (время совпадает с мск), раненые госпитализированы, район происшествия оцеплен полицией.
Вооруженные силы Азербайджана в течение всей ночи обстреливали карабахско-азербайджанскую линию соприкосновения из различных видов оружия, сообщила пресс-служба Минобороны НКР.
Армяне с ночи до этой минуты ведут активный обстрел населенных пунктов в агдеринском и физулинском направлениях, сообщил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
В ходе утренних боев уничтожены три танка противника, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки резко обострилась, украинские силовики 384 раза обстреляли территорию республики.
В ходе минометного обстрела по кварталу Шейх-Максуд в городе Алеппо погибли 13 человек, 40 получили ранения, сообщает сирийский военный источник.
Во вторник днем неподалеку от приграничного города Кенсаба под обстрел попали иностранные журналисты. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня, в связи с чем Москва призывает все стороны безоговорочно соблюдать перемирие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Неизвестный мужчина обстрелял группу людей, которые были на экскурсии в крепости Нарын-Кала, и скрылся. Представитель Минздрава Дагестана сообщает, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.
Неизвестные обстреляли здание офиса "Нацдвижения" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из огнестрельного оружия в районе Дедоплисцкаро. По предварительным данным, пострадавших нет.
Осуществив захват семи населенных пунктов в Донбассе, украинские ВС целенаправленно нарушили процесс хельсинкских соглашений, что может сорвать исполнение минских соглашений.
Боевики запустили две самодельные ракеты. По словам очевидцев, ракеты прилетели из пригорода Латакии. Жители Латакии массово сдают кровь.
Представители ОБСЕ планируют приехать на место обстрела центральной части Донецка, сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.
Установлено, что шесть мексиканцев, попавших под обстрел египетских силовиков, находятся в стабильном состоянии. Судьба еще шестерых пока неизвестна.
Египетские силовики расстреляли туристическую группу из Мексики, приняв их за террористов. Погибли 12 человек, десять получили ранения. Минтуризма Египта утверждает, что группа находилась в районе, куда был запрещен въезд гражданских лиц.
Донецкая и Луганская народные республики ранее обратились к СБ ООН с призывом учредить международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных в ходе боевых действий Донбассе.
Нападение на сотрудника полиции произошло в Махачкале утром, когда участковый следовал из дома на работу. Открывшие стрельбу неизвестные скрылись с места преступления.
Во время рабочей поездки СММ ОБСЕ, несмотря на то что обе стороны конфликта были предупреждены о работе наблюдателей миссии в районе города Счастье, 25 июля с севера начался обстрел, который продлился около 90 минут.
Инцидент произошел на искусственном водоеме, расположенном на российской территории в районе хутора Новорусский Миллеровского района Ростовской области. Один из местных жителей получил ранение в грудь.
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли на место ночного обстрела в Донецке.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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