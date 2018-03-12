Новости по теме обвиняемые

Недовольство Савченко вчера вызвал тот факт, что суд перенес ее выступление с последним словом с 3 на 9 марта.
Судебный процесс по надзорному представлению Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда и Кассационной коллегии Верховного Суда Абхазии по делу бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария состоялся в среду 2 марта.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в понедельник 17 августа.
Учитывая, что судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания под стражей начался за двое суток до истечения срока ареста, утверждения о незаконности содержания под стражей Матуа несостоятельны, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.