Новости по теме олимпийские игры

Игры наверняка еще вернутся в Россию, сказал в ходе празднования Дня зимних видов спорта в Сочи и второй годовщины открытия ОИ, председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи, почетный член МОК Жан-Клод Килли.