Новости по теме операции

Успешная операция была проведена Григорию Гайдарю с диагнозом врожденная катаракта правого глаза.
О том, следует ли расценивать вывод российских войск из Сирии как сдачу позиций или элемент серьезной политической игры, рассказал Sputnik журналист и телеведущий Максим Шевченко.
Заявления Турции и Саудовской Аравии о намерениях развернуть наземные операции на территории Сирии могут привести в военному столкновению между государствами региона, сообщил Бордюжа.
Операция стала результатом совместной работы правоохранительных органов Сальвадора с коллегами из ряда других стран.
Электронный "нож" для донорских операций - это простая пластина из фольги. Внутри него спрятана сложная химическая и электронная начинка для стерильной резки и сварки донорских магистралей.
Гипотетически рассуждать об участии российских военных в операции против "Исламского государства" сложно, однако руководство РФ рассмотрит соответствующий запрос Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спецрежим объявлен на в административных границах Хивского, Табасаранского и Сулейман-Стальского районов. Ведутся поиски боевиков.
Благотворительный фонд “Ашана” начал сбор средств на лечение двухлетней Ланы Квициния, которой поставлен диагноз - порок сердца.
Благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на лечение двухлетней Ланы Квициния, которой поставлен диагноз - порок сердца.
Благотворительная акция "Спасем жизнь вместе" фонда "Ашана" за три года собрала более 22 миллионов рублей на лечение 73 абхазских детей и оплату более 130 курсов лечения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.