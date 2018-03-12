Новости по теме оппозиционеры

Бомбардировки российской авиации в Сирии направлены не против террористической группировки ИГ, а оппозиции и гражданских лиц, и повлияли на ход переговоров в Женеве, заявил ранее представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
Оппозиционер Маурисио Макри получил 51,40% голосов избирателей, проправительственный кандидат Даниэль Сциоли набрал 48,60% во втором туре президентских выборов в Аргентине.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Руководители оппозиционных партий и общественных организаций провели встречу с общественностью Ткуарчалского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.