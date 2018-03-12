Новости по теме оркестры

Народный артист СССР Олег Лундстрем родился 100 лет назад, 2 апреля 1916 года. Смотрите на архивных кадрах фрагмент концерта с участием созданного им джаз-оркестра – одного из старейших и лучших в России.
Народная артистка СССР Клавдия Шульженко родилась 110 лет назад, 24 марта 1906 года. Смотрите на архивных кадрах, как знаменитая певица исполняет романс "Портрет" в студии звукозаписи.
XXV Открытый фестиваль камерной музыки проходит в Сочи.
Камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема даст концерт в Сухуме 26 августа.
24 августа в Пицунде пройдет благотворительный вечер в помощь больным детям.
Молодые абхазские исполнители оперы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна выступили на сцене драматического театра имени Самсона Чанба с концертом Grand Opera Gala.
В преддверии XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" президент республики Рауль Хаджимба встретился с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.