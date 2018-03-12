Новости по теме осужденные

В обмен на граждан РЮО, Грузии отдали ее граждан, отбывавших наказание в Абхазии и Южной Осетии.
Вечером 21 февраля двое несовершеннолетних осужденных "Можайской воспитательной колонии" заперли изнутри жилое общежитие колонии и забаррикадировали лестницы, требуя мобильные телефоны и сигареты.
Сообщение о том, что на абхазо-грузинской границе в четверг прошла взаимная передача граждан Южной Осетии и Грузии, стало радостной неожиданностью для всего югоосетинского общества.
Восьмерых граждан Грузии, осужденных на территории Абхазии, обменяли на четверых граждан Южной Осетии, отбывавших различные сроки наказания в Грузии.
Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 14 октября в Москве, документ был принят Госдумой 19 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.
Канцлер ФРГ заявила, что беспорядки в Кельне могут привести к пересмотру законодательства, согласно которому запрещено высылать лиц, которые могут столкнуться на родине с угрозой жизни и безопасности.
Проект Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, обсудили в Народном Собрании Абхазии.
Старший референт по вопросам помилования и государственных наград, член комиссии по помилованию Администрации президента Беслан Шинкуба рассказал Sputnik, что за пять лет в Абхазии было помиловано четверо заключенных.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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