Новости по теме освобождение

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял отставку руководителя своей Администрации Астамура Тания, занимавшего этот пост с 27 сентября 2014 года.
Четыре сотрудника итальянской строительной компании Bonatti были похищены в июле прошлого года в зоне порта по добыче нефти и газа Меллитах. В настоящее время бывшие заложники дают показания в прокуратуре Рима.
Иракские вооруженные силы подняли государственный флаг над правительственным комплексом в Анбаре, говорится в заявлении ВС Ирака. Эр-Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае этого года.
Советские войска начали контрнаступление в ходе битвы за Москву 5 декабря 1941 года. Смотрите на архивном видео, как проходило одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.
6 октября в Гагре отметили день освобождения района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии.
Сухумский городской суд избрал генеральному директору ЮСК Вадиму Матуа меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.