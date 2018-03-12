Новости по теме отмена

"Я четко заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву, что мы хотим отмены санкций, пусть поэтапно, но нужно, чтобы ситуация менялась, в частности, на Украине, а к настоящему моменту она не поменялась", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
Представители среднего и малого бизнеса Абхазии приняли резолюцию, в которой обратились к президенту Абхазии с просьбой приостановить действие закона "О налоге на добавленную стоимость".
Представители малого и среднего бизнеса организовали митинг с требованием доработать налоговое законодательство республики.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в столичном регионе, 27 февраля "Аэрофлот" отменяет рейсы из "Шереметьево" в Самару, Уфу, Нижнекамск, Казань, Мурманск, Воронеж, Анапу, Берлин и обратно.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.