Новости по теме отмена

"Я четко заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву, что мы хотим отмены санкций, пусть поэтапно, но нужно, чтобы ситуация менялась, в частности, на Украине, а к настоящему моменту она не поменялась", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.