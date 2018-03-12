Новости по теме отставки

Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
Разговоры об отставке Башара Асада появились еще до переговоров в Вене, отметил Сергей Лавров.
На заседании политсовета республиканской политической партии "Единая Абхазия" лидер партии Даур Тарба заявил о сложении своих полномочий.
Джемал Губаз ушел с поста президента Федерации футбола Абхазии. Причины отставки планирует озвучить на пресс-конференции.
В тексте петиции сообщается, что Михаил Саакашвили за три месяца работы на посту губернатора Одесской области не выполнил ни одно из своих обещаний.
Пресс-секретарь ЕК Анника Брайдтхардт отметила, что Еврокомиссии не стоит беспокоиться о реализации программы, реформы были одобрены правительством Греции и парламентом, они могут выполняться.
Пресс-секретарь президента Абхазии Хибла Возба заявила, что увольнение заместителя министра обороны Лаврентия Миквабия связано с нарушением им законодательства республики и воинского устава.
Надя Валовани в письме премьер-министру Алексису Ципрасу раскритиковала договоренности с кредиторами. Она считает нежизнеспособным предлагаемое решение.
По данным СМИ, бывший прокурор США Дженни Деркан якобы предупреждала членов исполкома организации о надвигающихся расследованиях. Ранее сообщалось, что прокуратура США и ФБР выясняют причастность Блаттера к коррупции в ФИФА.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес представление об отставке Елены Юрченко и назначении на должность министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.
Официальные лица Республики Абхазия воздерживаются от ответов на вопросы журналистов, связанные с отставкой министра внутренних дел Рауля Лолуа и начальника Сухумского УВД Дмитрия Дбар.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов отправил в отставку министра иностранных дел республики Давида Санакоева.
Указ об освобождении премьер-министра подписан президентом в понедельник 16 марта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.