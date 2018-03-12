Новости по теме отстранение

Ранее СМИ сообщали, что комитет по этике может освободить членов ФИФА Йозефа Блаттера и Платини от исполнения обязанностей на срок до 90 дней. Арбитражная палата в четверг официально отстранила главу УЕФА Мишеля Платини от должности.