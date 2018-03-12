Новости по теме отстранение

Министр внутренних дел Республики Абхазии Леонид Дзяпшба отстранил Руслана Джелия от должности начальника СИЗО "Дранда".
Ранее СМИ сообщали, что комитет по этике может освободить членов ФИФА Йозефа Блаттера и Платини от исполнения обязанностей на срок до 90 дней. Арбитражная палата в четверг официально отстранила главу УЕФА Мишеля Платини от должности.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.