Новости по теме памятные даты

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет после продолжительного лечения и нескольких операций, связанных с онкологическим заболеванием.
Пятого марта 2013 года в результате обширного инфаркта ушел из жизни венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы, глава Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Чавес.
Четвертого марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, которая, по мнению историка Сослана Салакая, привела к восстановлению абхазской государственности.
Ежегодно меломаны всего мира отмечают всемирный день The Beatles. Именно16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.
День памяти жертв политических репрессий отмечают в Абхазии 30 октября.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
2 мая Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар исполнилось бы 69 лет. О его роли в восстановлении независимого абхазского государства рассказал Герой Абхазии Аслан Кобахия.
Траурное мероприятие, посвященное 22 годовщине Мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии, состоялось в селе Эшера Сухумского района.
День памяти погибших воинов в Мартовском наступлении проходит на всей территории Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.