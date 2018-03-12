Новости по теме парки

В парке Свободы было украдено несколько грунтовых светильников, которые в ночное время подсвечивали дорожку в парке, часть из них были сломаны.
В 2014 году сквер у площади Свободы в Сухуме объявили памятником садово-паркового искусства и внесли его в государственный список объектов историко-культурного наследия города Сухум, присвоив ему порядковый номер 275.
В симферопольском сафари-парке "Тайган" из-за отключения электроэнергии под угрозой переохлаждения оказались детеныши львов и тигров. Смотрите на видео, как сотрудники парка согревали их с помощью одеял.
Коммунальное управление администрации города Сухум приступило к работам по расчистке парка по улице Агрба в Новом районе в четверг 5 ноября.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала Sputnik о доходах Нацпарка за октябрь 2015 года.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия учредила благотворительный фонд "Парк Свободы", призванный собрать средства для благоустройства территории парка у площади Свободы.
9 июля 1901 года принц Ольденбургский получил "Высочайшее повеление принять на себя все заботы о сооружении Гагрской климатической станции".
В течение 20 дней текущего месяца сотрудники КПП Рицинского реликтового национального парка реализовали 22 966 взрослых и 732 детских билета, на общую сумму 8 миллионов 111 тысяч 300 рублей.
В течение полугода ведется комплекс работ по облагораживанию природных экскурсионных объектов, сосредоточенных на территории Рицинского реликтового национального парка.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.