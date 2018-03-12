Новости по теме парламенты

Экс-депутат Парламента Сирии и один из лидеров черкесской диаспоры на Ближнем Востоке Шараф Маршан рассказал о своем видении развития событий в САР.
Подобное решение Верховного суда Венесуэлы связано с тем, что трое депутатов, которым в прошлом году было отказано вступить в должности в руководстве парламента, оказались, волей оппозиционных властей, в его составе.
Карлес Пучдемон представил "дорожную карту" создания независимого каталонского государства, которая предусматривает проведение референдума по новой конституции и принятие соответствующих законов.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов вынес на рассмотрение вопрос о переименовании республики в Южную Осетию-Аланию. Ранее пресс-служба главы Южной Осетии сообщила, что Тибилов собирается инициировать проведение референдума по вопросу о вхождении республики в состав России.
Документ можно считать принятым, так как за него высказались более 50 проц. участвовавших в голосовании. Высшим органом исполнительной власти будет правительство, которое будет разрабатывать и осуществлять внутреннюю и внешнюю политику.
В Армении готовятся проголосовать за проект конституционных реформ, предусматривающий фактический переход к парламентской системе правления. Согласно проекту, президент будет избираться не на пять лет, а на семь, и не на прямых выборах, а депутатами и избранными представителями органов местного самоуправления.
По данным проведенных опросов, в парламент Польши могут пройти шесть партий и объединений.
Выборы в парламент Киргизии намечены на 4 октября, в них участвуют 14 партий. Впервые выборы пройдут с использованием биометрических данных населения - избиратели смогут проголосовать только после сличения отпечатков пальцев.
Коалиция Junts pel Si, по итогам подсчета более 95 процентов голосов, получает 62 места. Среди сторонников сохранения территориальной целостности Испании лидирует партия "Граждане" с 25 мандатами.
Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Основываясь на опросах, ни одна партия не сумеет получить парламентское большинство — 151 место в 300-местном парламенте — и единолично сформировать правительство.
В реформировании политической системы Абхазии в первую очередь необходимо перераспределение полномочий между президентом, правительством и Парламентом, плавный переход от президентской к президентско-парламентской республики, считает руководитель республиканской общественной организации “Апсадгил”, бывший вице-премьер Беслан Эшба.
Депутаты Народного Собрания приняли во втором чтении Закон "Об особо охраняемых природных территориях".
Эксперты считают, что падение турецкой валюты связано с результатами выборов в парламент страны, в ходе которых правящая партия потеряла большинство в парламенте, впервые за 13 лет.
Выборы в парламент проходят по мажоритарной системе в 650 одномандатных округах. То есть в каждом конкретном округе избиратель будет голосовать за конкретного кандидата, а не за партию. Победу одержит тот, кто наберет простое большинство голосов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.