Новости по теме парламенты

В Армении готовятся проголосовать за проект конституционных реформ, предусматривающий фактический переход к парламентской системе правления. Согласно проекту, президент будет избираться не на пять лет, а на семь, и не на прямых выборах, а депутатами и избранными представителями органов местного самоуправления.