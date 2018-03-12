Новости по теме паромы

Паром "Варяг", который на этой неделе привез из Турции российских дальнобойщиков, а до этого совершал рейсы Севастополь-порт Зонгулдак, теперь будет ходить в Абхазию. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил пресс-секретарь губернатора Севастополя Кирилл Москаленко.
Паромная переправа через Керченский пролив осуществляется по фактической погоде. Водителям рекомендуют следить за сообщениями дирекции об обстановке в проливе.
На два дня, с 06.08.2015 по 08.08.2015, в акватории Керченского пролива объявлено штормовое предупреждение. Возможны затруднения в работе паромной переправы вплоть до приостановки движения судов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.