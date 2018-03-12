Новости по теме паромы

Паром "Варяг", который на этой неделе привез из Турции российских дальнобойщиков, а до этого совершал рейсы Севастополь-порт Зонгулдак, теперь будет ходить в Абхазию. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил пресс-секретарь губернатора Севастополя Кирилл Москаленко.