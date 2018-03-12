Новости по теме пассажиры

Когда пассажиру стало плохо, экипаж принял решение приземлиться в "Домодедово", но, к сожалению, спасти пассажира не удалось, сообщил представитель "Белавиа".
В авиакомпании заверили, что все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым для пережидания непогоды.
Авиакомпания Turkish Airlines предупреждает своих пассажиров, что возврат необходимо оформлять до 11 декабря 2015 года.
Полеты приостановлены до выяснения причин крушения российского лайнера A321. Направляющихся в Египет пассажиров просят не приезжать в аэропорты. Страховщики РФ не будут нести ответственность за прерванный у российских туристов отдых в Египте.
Американский телеканал CBS News назвал ряд причин, из-за которых космический аппарат мог зафиксировать изменение температуры, но оговорился, что данные еще анализируются и делать выводы пока рано.
Посольство России в Египте сообщило, что все пассажиры рейса KGL9268 "Когалымавиа" Шарм-эш-Шейх - Петербург погибли. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что "на данный момент не имеют информации о выживших в крушении самолета".
Обломки самолета "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, обнаружили на юге Эль-Ариша.
Организатор перевозок сообщает, что пассажирское сообщение временно не осуществляется по техническим причинам. Перевозки по морю на катамаране из Сочи в Абхазию были возобновлены во вторник после длительного перерыва.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в четверг 30 июля.
Современный катамаран по маршруту Сочи-Гагра начнет курсировать в начале августа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.