Новости по теме патруль

Министерство внутренних дел Абхазии разработало планы единой дислокации и организовало усиленное пешее и автопатрулирование сотрудников милиции в курортных зонах.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное активизации деятельности МВД и его подразделений в городах и районах страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.