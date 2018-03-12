Новости по теме переговоры по газу

Турция продолжает считать проект "Турецкий поток" коммерческим и готова к переговорам, заявил замглавы турецкой миссии в Вашингтоне Тугай Тунджер.
Вопрос о закупках газа будет урегулирован до конца марта, сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин. Он также отметил, что договор о дальнейших поставках российского газа так или иначе будет подписан.
Действие договора о зоне свободной торговли с Украиной приостанавливается в связи с тем, что с 1 января 2016 года начинает работать торгово-экономический раздел соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.