Новости по теме перемирие

На повестке будет обсуждение нарушения перемирия в Сирии, вместе с тем госсекретарь отметил, что насилие в Сирии резко снизилось в результате перемирия.
В центре внимания находилась реализация российско-американской инициативы о прекращении боевых действий в Сирии и соответствующих решений Совета Безопасности ООН.
В Сирии сохраняется клубок неразрешимых противоречий, который подпитывает и будет подпитывать военную активность, в том числе и попытки разрушить стартовавший мирный процесс, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Согласно данным российского Координационного центра по примирению враждующих сторон, созданного в сирийской Латакии, работа по присоединению к режиму прекращения огня проводится с представителями более чем 40 населенных пунктов по всей стране.
Перемирие в Сирии, несмотря на отдельные нарушения, соблюдается третий день., однако пауза в военных действиях может сыграть на руку террористическим группировкам, предупреждают эксперты.
Перемирие в Сирии, которое вступило в силу 27 февраля, также нарушается отрядами международных террористических организаций, отмечается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.
Глава внешнеполитического ведомства России и госсекретарь США считают воодушевляющими первые сообщения после начала перемирия в Сирии и призывают все стороны продолжить усиленно работать для его поддержания.
Шансы на установление режима прекращения огня в Сирии появились после того, как в понедельник лидеры России и США выступили с совместным заявлением о прекращении боевых действий в САР.
Будем вместе с США бомбить всех, кто не присоединится к прекращению огня, это есть и в нашем совместном заявлении, сказал замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя заявления бригадных командиров ССА о неучастии в перемирии.
Высший комитет по переговорам выразил готовность соблюдать режим прекращения огня между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции, который должен наступить 27 февраля.
Если сирийский президент Башар Асад не будет выполнять своих обязательств, то члены мирового сообщества не будут "сидеть как болваны" и просто наблюдать за этим, заявил госсекретарь США.
Главная цель переговоров между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве - достижение перемирия и переход на новый политический уровень, заявил госсекретарь США Джон Керри.
Евросоюз решительно осуждает все формы терактов, однако сторонам следует немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Режим прекращения огня в Йемене был продлен 20 декабря на неделю после окончания предыдущей семидневной паузы. Все попытки установить полноценный перерыв в боевых действиях не увенчались успехом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.