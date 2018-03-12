Новости по теме перестрелка

В ночь с 25 на 26 февраля пьяные боевики "Айдара" и военнослужащие механизированной бригады ВСУ устроили перестрелку, после чего представители батальона "Айдар" скрылись, сообщил заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.
Семь пострадавших в ходе перестрелки в кафе на Рочдельской улице были госпитализированы, один человек от госпитализации отказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Генпрокуратура Украины создала следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, где в субботу представители националистической организации "Правый сектор" вступили в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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