Новости по теме письма

Ранее о возможности предоставить политическое убежище Ассанжу и бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену сообщила министр юстиции Франции Кристиан Тобира, однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня.