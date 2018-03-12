Новости по теме письма

Фронтовые письма Нурбея Килба, орденские книжки, медали и фотографии Льва Квеквескири семья передала Абхазскому государственному музею.
Всемирный день почты отмечается 9 октября.
Солдаты срочной службы российской военной базы ЮВО предпочитают посылать родным и близким не электронные смс-сообщения, а письма в конвертах.
Солдаты срочной службы в Российской армии предпочитают посылать родным и близким не электронные смс-сообщения, а письма в конвертах.
Солдаты срочной службы российской военной базы ЮВО предпочитают посылать родным и близким не электронные смс-сообщения, а письма в конвертах.
Пик получения посылок, писем и бандеролей приходится на праздники, когда родители хотят порадовать своих сыновей, служащих в ЮВО.
Ранее о возможности предоставить политическое убежище Ассанжу и бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену сообщила министр юстиции Франции Кристиан Тобира, однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня.
В Абхазском государственном музее открылась постоянная экспозиция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Среди экспонатов представлены фотографии участников боевых действий, выходцев из Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.