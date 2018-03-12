Новости по теме побеги

Трое заключенных СИЗО МВД Абхазии, воспользовавшись тем, что сотрудники, осуществляющие охрану, не контролировали вход пропускного пункта, совершили побег.
Заключенный Драндского СИЗО Бачуки Латария совершил побег в четверг утром 10 декабря.
Преступник сбежал из Драндского следственного изолятора в ночь со среды на четверг.
Из изолятора временного содержания МВД Абхазии 1 октября, примерно в 03.10, совершили побег осужденные Бачо Хазалия и Бедзина Хасия.
На поимку сбежавших в четверг из СИЗО МВД Сухума заключенных брошены силы правоохранительных органов республики.
Сообщается, что террористы радикального движения "Талибан" убили сотрудников охраны и взорвали машину у главного входа в тюрьму в афганском городе Газни.
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