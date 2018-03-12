Новости по теме подарки

О самом лучшем и универсальном подарке для мужчин на 23 февраля рассуждает колумнист Sputnik Владимир Бегунов.
Врач-психиатр Константин Ануа передал в дар Национальной библиотеке Абхазии библиографическую редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Для доставки букета возлюбленной, "миллион роз" стоимостью 10 миллионов сумов, жителю Ташкента и его друзьям понадобился эвакуатор.
16 сентября состоялась передача таможенного судна "Муфлон" в порту города Сухум. Судно было передано на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 марта 2015 года.
Рицинский реликтовый национальный парк в 2015 году посетило в три раза больше отдыхающих, чем в прошлом году.
В течение двух недель в Сухуме и в Сухумском районе "Материнский пакет" получили 70 семей. В целом подарки получили более ста семей.
Рустам Минниханов подарил лошадь Раулю Хаджимба ранее в ходе рабочего визита премьер-министра Артура Миквабия в Татарстан.
Президент России Владимир Путин подарил десятилетней Даше Яицкой из киргизского Балыкчы щенка ньюфаундленда. Девочка написала российскому лидеру письмо с просьбой в мае.
Президент Боливии Эво Моралес вручил находящемуся с визитом в стране Папе Римскому Франциску деревянное распятие в виде серпа и молота.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.