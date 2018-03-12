Новости по теме подписание

Сергей Аксенов заявил, что договорился с абхазской стороной об официальном визите крымской делегации в Абхазию, где продолжится работа по реализации статей межправительственного Соглашения о сотрудничестве.
Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Абхазией и Крымом может стать дорожной картой во взаимоотношениях двух республик, отметили на форуме.
Совместное заявление США и РФ по Сирии, должно наступить с 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру".
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в другую.
О том, был ли распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ столетия" (как сказал президент России Владимир Путин - ред), или он знаменовал собой "конец империи зла", рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.