Новости по теме поджоги

В результате пожара в четырехэтажном здании администрации в городе Дудинка на севере Красноярского края по предварительным данным погибло два человека, восемь травмированы.
Пожарные прибыли на место около 4.00 мск, горела лишь одна комната первого этажа здания и поэтому пожар остановили быстро. Здание было пустым, поэтому пострадавших нет.
Причина возгорания автомашины, в которой был застрелен Заур Авидзба, устанавливается.
Тело Заура Авидзба было найдено в сгоревшем автомобиле рано утром 20 октября.
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