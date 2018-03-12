Новости по теме поиски

Второй день продолжается поисково-спасательная операция после крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Смотрите на видео, как самолеты и морские суда обследовали территорию.
Заключенный Драндского СИЗО Бачуки Латария совершил побег в четверг утром 10 декабря.
Из изолятора временного содержания МВД Абхазии 1 октября, примерно в 03.10, совершили побег осужденные Бачо Хазалия и Бедзина Хасия.
Самолет авиакомпании Trigana Air Service разбился в окрестностях городка Оксибил за десять минут до посадки. На борту лайнера находились 54 человека.
Спасатели МЧС Абхазии дважды обследовали русло реки Бзыбь в поисках пропавшей при ДТП четырехлетней Дарьи Михальской.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица. Пропала 4-летняя девочка.
Обнаружено тело утонувшего в озере Рица первого заместителя начальника Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.