Новости по теме показания

Суд г. Сухум продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Батал Дзяпшба.