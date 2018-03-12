Новости по теме похороны

Адвокат Юрий Грабовский, который защищал россиянина Александра Александрова, в субботу похоронен на Лесном кладбище в Киеве.
Прощание с народным артистом СССР Львом Дуровым завершилось в Москве в театре на Малой Бронной. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
Прощание с народным артистом СССР Львом Дуровым началось в 10.00 в Москве в театре на Малой Бронной. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
Известные политики, ученые и общественные деятели пришли проститься с экс-премьером РФ и бывшим главой МИД Евгением Примаковым, который скончался в пятницу на 86-м году жизни. Церемония прощания состоялась в колонном зале Дома союзов.
Выдающаяся балерина, прима Большого театра Майя Плисецкая скончалась в субботу вечером в Германии на 90-м году жизни от сердечного приступа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.