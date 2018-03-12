Новости по теме полицейские

Инцидент произошел по адресу улица Беляева, 48, на пульт отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки, полицейские выехали на место происшествия, где неизвестный мужчина открыл по ним огонь из пистолета.
Террористы сепаратистской организации (РПК) совершили нападение на пост дорожной полиции, взорвав заминированный автомобиль.
Полицейские, заметив клубы дыма из окон жилого дома, передали сообщение дежурному, затем смогли успокоить зовущих на помощь женщин и нашли способ, как спасти людей при помощи подручных средств.
Боевики открыли огонь из гранатометов по одной из машин турецких военных во время дежурства патруля на двух БТР, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на военный источник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.