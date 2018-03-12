Новости по теме поля

В связи с инцидентом с Су-24, сбитым турецкими ВВС, футбольный клуб "Амкар", вероятнее всего, откажется от проведения зимних сборов в Турции.
На сортоиспытательном участке по выращиванию овощей в селе Ачадара в "День поля" сельхозпроизводители показали плоды экспериментального урожая из голландского посадочного материала.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.