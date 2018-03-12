Новости по теме помилование

Граждан Южной Осетии, осужденных в 2005 году в Грузии, обменяли в четверг на грузинских граждан, осужденных судами Абхазии и Южной Осетии.
Восьмерых граждан Грузии, осужденных на территории Абхазии, обменяли на четверых граждан Южной Осетии, отбывавших различные сроки наказания в Грузии.
Старший референт по вопросам помилования и государственных наград, член комиссии по помилованию Администрации президента Беслан Шинкуба рассказал Sputnik, что за пять лет в Абхазии было помиловано четверо заключенных.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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