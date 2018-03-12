Новости по теме поправки

Представители среднего и малого бизнеса Абхазии утверждают, что налоговые структуры оказывают давление на бизнесменов.
Заседание сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, на котором были приняты очередные поправки к закону об НДС, состоялось в понедельник 21 марта.
Очередное заседание сессии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, на котором обсудили внесение изменений в поправку к закону об НДС, состоялось в среду 9 марта.
Очередное заседание зимней сессии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в среду 10 февраля, на котором обсудили внесение изменений в поправку к закону об НДС.
Представители исполнительной власти и бизнес-сообщества Абхазии провели дискуссии по поправкам к закону об НДС, принятым ранее Парламентом страны.
Представитель главы государства в Парламенте, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба рассказал в интервью Sputnik об изменениях в законодательстве, связанных с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия.
Поправки, не предполагающие включение в конституцию положений о постоянном особом статусе Донбасса, не могут рассматриваться как выполнение Киевом минских обязательств, заявил представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.
Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки к закону об НДС в окончательном чтении.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что поправки по децентрализации власти, которые в первом чтении приняла Верховная Рада Украины, должны помочь в реализации Минских соглашений.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокоммментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокомментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О праве на доступ к информации".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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