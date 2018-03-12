Новости по теме послания

МИД Абхазии должен наращивать интенсивность работы по отстаиванию наших национальных интересов на международной арене, сказал Хаджимба.
Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией способствует укреплению международной позиции Абхазии и создаст условия для нашего участия в процессах евразийской интеграции, сказал Рауль Хаджимба.
Правительство и Парламент должны разрешить вопрос об НДС, но все участники процесса должны понимать, что без уплаты налогов государство существовать не может, сказал Рауль Хаджимба.
Бутылка была обнаружена в воде у берега острова Амрум. Внутри находилась почтовая открытка с текстом на трех языках. Как сообщает издание, ее закинули в Северное море между 1904 и 1906 годами для изучения силы морских течений.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.