Новости по теме потепление

Февраль 2016 года характеризуется сверхповышенным температурным режимом, средний показатель температуры воздуха в этом месяце увеличился вдвое и составил 15˚С, рассказал глава Гидрометеослужбы республики Левард Барцыц.
Климатологи заявляют, что январь побил все температурные рекорды за последние 135 лет, и что февраль тоже может стать рекордно теплым месяцем.
Земля начнет вращаться медленнее, а ее ось отклонится примерно на сантиметр. Изменения происходят из-за глобального потепления и массового таяния ледников, говорится в исследовании гарвардских ученых.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.