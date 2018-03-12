Новости по теме потопление

Среди животных, которые остаются в клетках в зоопарке Уссурийска, находится, в том числе, лев. Вывезти крупных животных на лодках невозможно. Представитель пресс-службы городского округа сообщил, что животных кормят.
В ночь с 24 на 25 июня в результате ливневых дождей были подтоплены частные домовладения в Цандрипше и Гячрыпше. По данным районной администрации, первые этажи 45 частных домов подтоплены полностью, 460 домов частично, под водой оказались 40 гектаров земли.
Сотрудники МЧС эвакуировали детей из жилых домов, детских садов и школ в подтопленных районах Сочи. Смотрите на видео, как проходила поисково-спасательная операция в олимпийской столице.
Обильные осадки, выпавшие в ночь с 24 на 25 июня в поселке Гячрыпш, привели к затоплению 11 домов в поселке.
Энергетики Абхазии держали ситуацию с электроснабжением под контролем во время ливневых дождей.
В населенных пунктах Цандрипш и Гячрыпш 505 частных домовладений были подтоплены в результате ливневых дождей в приграничной зоне.
С вечера 25 июня движение через абхазо-российскую границу осуществляется в обычном режиме, заявил начальник КПП “Псоу” Альберт Джения.
В четверг из-за прекращения подачи электроэнергии с подстанции "Южная", обесточенной для безопасности из-за стихии, в Адлере был полностью обесточен и остановлен водозабор на реке Мзымта, а также две насосные станции, обеспечивающие водоснабжение Адлерского и части Хостинского районов.
В ночь на четверг в Сочи начался сильный дождь, который идет весь день с небольшими перерывами. В результате обильных осадков ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, дворы и дороги оказались подтопленными.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.