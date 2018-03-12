Новости по теме пожарные

27 декабря отмечают свой профессиональный праздник и 25-летие МЧС. Всего со дня образования "чрезвычайного" ведомства российские спасатели оказали помощь более 5 миллионам человек, свыше 1,5 миллиона были спасены.
Абхазские спасатели приняли участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который прошел 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
Участники соревнований по пожарно-спасательному спорту состязались в четырех видах: в подъеме по штурмовой лестнице, подъеме по выдвижной лестнице, беге по стометровой полосе с препятствиями и в боевом развертывании.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в День пожарной охраны провело соревнования по пожарно-спасательному спорту.
Участники соревнований по пожарно-спасательному спорту состязались в четырех видах: в подъеме по штурмовой лестнице, подъеме по выдвижной лестнице, беге по стометровой полосе с препятствиями и в боевом развертывании.
Торжественное построение пожарной службы МЧС по случаю профессионального праздника состоялось в Сухуме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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