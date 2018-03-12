Новости по теме предприятия

Торгово-промышленная палата представила восьмой каталог предприятий 2016 года, посвященный туристической деятельности в Абхазии.
Необходимо, чтоб виновные в финансовых нарушениях люди поняли, что принадлежащие государству деньги должны быть ему возвращены, заявил президент.
Итоги проверки Контрольной палатой республики госпредприятий, подведомственных Минэкономики, обсудили на встрече в Сухуме в среду 14 октября.
Вице-премьер Дмитрий Сериков считает, что государство должно уступать нестратегические отрасли экономики частному бизнесу.
"Горсвет" реорганизован и присоединен к "CУЭС". Все права и обязанности "Горсвета" в соответствии с передаточным актом, а также иные имущественные и неимущественные права будут переданы МУП "СУЭС".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.