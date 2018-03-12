Новости по теме представления

Турецкому военному дипломату сделано жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы и информации Минобороны РФ.