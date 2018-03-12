Новости по теме представления

В праздничные дни на сцене Русского драматического театра проходило новогоднее представление под названием “Космоелка”.
Более 400 детей из сел республики посетили новогоднее представление в Абхазском драматическом театре в рамках акции "Подари чудо" благотворительной общественной организации "Киараз" в среду 30 декабря.
В рамках российско-абхазского культурного сезона ведущие театры России приедут в Абхазию с гастролями в 2016 году, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия.
Турецкому военному дипломату сделано жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба школьникам Сухумской школы №10 представили премьеру спектакля "Лесная сказка".
Командиры военного времени, руководство Министерства обороны республики и члены комиссии по государственным наградам обсудили вопросы награждения участников боевых действий.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.