Новости по теме претенденты

Особенностью нынешних выборов мэра будет проведение их по новой избирательной системе. Раньше мэра столицы избирали по мажоритарной системе относительного большинства. В этот раз выборы пройдут по мажоритарной системе абсолютного большинства. Еще одна особенность — на выборах не будет порога явки избирателей.