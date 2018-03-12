Новости по теме претенденты

Парламент Абхазии на заседании 21 декабря отклонил кандидатуру адвоката Омара Берулава в качестве судьи Верховного Суда.
Особенностью нынешних выборов мэра будет проведение их по новой избирательной системе. Раньше мэра столицы избирали по мажоритарной системе относительного большинства. В этот раз выборы пройдут по мажоритарной системе абсолютного большинства. Еще одна особенность — на выборах не будет порога явки избирателей.
Три финалиста, которых определят капитаны и тренеры национальных сборных, а также СМИ, станут известны 30 ноября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.