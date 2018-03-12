Новости по теме пробы

Прежде чем включить какой-либо препарат в список запрещенных, Всемирное антидопинговое агентство должно посоветоваться со специалистами в сфере спортивной медицины, считают эксперты.
В конце сентября в Абхазии начнутся съемки фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" под руководством выпускников мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко и Кантемира Балагова.
Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева сообщила, что на прошлой неделе в черте городских пляжей море было загрязнено из-за обильных осадков в горах, которые вызвали массовый сход ливневых потоков в море.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.