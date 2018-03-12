Новости по теме профсоюзы

По приказу Управления образования города Сухум директор Сухумской средней школы №4 Валина Кучуберия была уволена с занимаемой должности.
Соглашение между федерациями независимых профсоюзов Абхазии и Кыргызстана предусматривает оказание помощи друг другу в борьбе профсоюзов по защите социально-экономических прав и законных интересов трудящихся.
Председатель РК профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи Игорь Ладария сделал заявление Sputnik по поводу предполагаемых необоснованных увольнений работников средних школ № 4 и № 10 города Сухум.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.