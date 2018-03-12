Новости по теме программы

Члены Кабинета Министров Абхазии примут участие в программе обучения высших руководящих работников, сообщил в четверг глава правительства республики Артур Миквабия.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором была одобрена "Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", состоялось в пятницу 12 февраля.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу "Развитие туризма в Республике Абхазия на 2016 год". На реализацию программы заложено четыре миллиона рублей.
Как отметил глава государства, парадоксально то, что до сих пор не принята Госпрограмма по репатриации. Он поручил Госкомитету по репатриации в координации с другими ведомствами и общественными организациями уже в третьем квартале 2016 года разработать проект соответствующего документа.
2016 год станет первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета, отметила Амра Кварандзия.
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