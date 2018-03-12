Новости по теме программы

Как отметил глава государства, парадоксально то, что до сих пор не принята Госпрограмма по репатриации. Он поручил Госкомитету по репатриации в координации с другими ведомствами и общественными организациями уже в третьем квартале 2016 года разработать проект соответствующего документа.