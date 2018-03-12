Новости по теме прокуратуры

Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялось в среду 10 февраля, на котором рассматривалось заявление об увольнении заместителя генпрокурора Абхазии Омяни Логуа.
По факту убийства начальника Управления таможни «Гал» ГТК Абхазии Беслана Маландзия создана межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавил заместитель генерального прокурора республики Омяни Логуа.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 15 сентября.
Судебные слушания по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба проходили в пятницу 4 сентября.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ожидает, что формирование регионального ведомства "позволит наступательно и планово проводить следственные действия".
Адвокат Фрида Лазба сообщила, что защита обжалует и протокол задержания Вадима Матуа, и постановление прокурора.
Председатель Совета старейшин Абхазии Константин Озган считает, что обвинение по делу избиения Беслана Бутба и защита с уважением отнеслись к мнению потерпевшего.
Судья городского Суда Рустам Чагава заявил, что решение об освобождении от уголовной ответственности Ахры Еника и Инала Авидзба было принято в связи с требованиями сторон.
Задержанный Михаил Буряк, житель Сухума, 1988 года рождения, был неоднократно судим, два раза за преступления сексуального характера.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.