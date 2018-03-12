Новости по теме противники

Всего в ходе учебных мероприятий расчетами подразделений ПВО военной базы было выполнено более 25 огневых задач.
Пока стороны лишь "бряцают оружием", но конфликт может получить новое развитие, предупреждают эксперты. Возможность проведения сухопутной операции в Сирии пока не следует списывать со счетов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.